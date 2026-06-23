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Мошенники стали предлагать перевести пенсионные накопления в другие фонды
Мошенники начали активно обманывать граждан, предлагая им перевести свои пенсионные накопления в другие фонды. Аферисты представляются сотрудниками Социального фонда или финансовыми консультантами и убеждают людей сделать это якобы для получения более высокой доходности. Немкин рассказал, что такие схемы основаны на доверии и недостаточной осведомленности людей о своих пенсионных накоплениях. Злоумышленники могут запрашивать персональные данные, коды из СМС или доступ к порталу госуслуг, что позволяет им незаконно распоряжаться средствами и использовать данные для других финансовых махинаций.

Мошенники начали активно обманывать граждан, предлагая им перевести свои пенсионные накопления в другие фонды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антона Немкина.

Аферисты представляются сотрудниками Социального фонда или финансовыми консультантами и убеждают людей сделать это якобы для получения более высокой доходности. Немкин рассказал, что такие схемы основаны на доверии и недостаточной осведомленности людей о своих пенсионных накоплениях.

Злоумышленники могут запрашивать персональные данные, коды из СМС или доступ к порталу госуслуг, что позволяет им незаконно распоряжаться средствами и использовать данные для других финансовых махинаций.

Немкин советует гражданам быть осторожными и проверять информацию через официальные каналы, а также помнить, что добросовестные сотрудники никогда не будут запрашивать пароли или коды по телефону. Чем больше люди понимают о своих пенсионных накоплениях, тем сложнее мошенникам обмануть их.