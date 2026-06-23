Малков поручил активизировать борьбу с борщевиком в Рязанской области

По словам главы региона, жалобы на опасное растение поступают как из районов, так и из Рязани. С начала месяца зафиксировано 45 обращений. В их числе жалобы от жителей Старожиловского, Пронского, Клепиковского, Рыбновского, Спасского, Рязанского, Ряжского, Шацкого и Скопинского округов. Также проблема коснулась рязанских Горрощи и Московского района. Губернатор раскритиковал ситуацию и призвал не ждать, пока единичные растения превратятся в масштабные плантации. Павел Малков подчеркнул, что жителей не должно касаться разделение земель на федеральные и региональные — люди не обязаны разбираться в вопросах собственности.

Глава региона Павел Малков поручил активизировать борьбу с борщевиком в Рязанской области. Соответствующее поручение главам муниципалитетов было дано на заседании областного правительства во вторник 23 июня.

По словам главы региона, жалобы на опасное растение поступают как из районов, так и из Рязани. С начала месяца зафиксировано 45 обращений. В их числе жалобы от жителей Старожиловского, Пронского, Клепиковского, Рыбновского, Спасского, Рязанского, Ряжского, Шацкого и Скопинского округов. Также проблема коснулась рязанских Горрощи и Московского района.

Губернатор раскритиковал ситуацию и призвал не ждать, пока единичные растения превратятся в масштабные плантации. Павел Малков подчеркнул, что жителей не должно касаться разделение земель на федеральные и региональные — люди не обязаны разбираться в вопросах собственности.

«Это все отношение конкретных должностных лиц. Коллеги, ну вы чего? Немного ситуацию упустить — и она станет сложной. Давайте проводить работу, пока у нас там плантации не развернулись. Оперативно все это скосить. Люди не разбирают, где чья земля и где чья ответственность, и не должны этого делать. Просто нужно бороться с этой напастью», — заявил Малков.