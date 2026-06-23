Комитет Госдумы по бюджету и налогам, возглавляемый Андреем Макаровым, одобрил заморозку порога доходов для уплаты НДС

Комитет Госдумы по бюджету и налогам, возглавляемый Андреем Макаровым, одобрил предложение о заморозке порога доходов для уплаты НДС. Законопроект инициирован «Единой Россией» по поручению Президента. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о сохранении на уровне 20 млн рублей порога доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам, возглавляемый Андреем Макаровым, одобрил предложение о заморозке порога доходов для уплаты НДС.

Законопроект инициирован «Единой Россией» по поручению Президента.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о сохранении на уровне 20 млн рублей порога доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС. Документ был инициирован первым вице-спикером Совета Федерации Владимиром Якушевым и группой депутатов от «Единой России»: первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым, главой комитета ГД по бюджету и налогам Андреем Макаровым и руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым.

«Уверен, сегодняшний законопроект поддержат все, потому что он действительно работает на интересы страны, он важен для всех граждан», — подчеркнул Андрей Макаров на форуме «Есть результат!», где он сообщил об этой инициативе.

Законопроект направлен на реализацию выраженного президентом РФ на Петербургском международном экономическом форуме предложения «отложить дальнейшее снижение порога выручки», при превышении которого налогоплательщики, применяющие УСН, начинают уплачивать НДС, и «зафиксировать его сегодня на текущем уровне».

«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 145 НК РФ, сохранив установленные на2026 год пороговые значения доходов, при достижении которого налогоплательщик, применяющий УСН, становится плательщиком НДС в размере 20 млн рублей на очередной плановый бюджетный цикл, то есть еще на 2027-2029 годы», — говорится в пояснительной записке.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, объем недополученных доходов федерального бюджета составит в 2027 году 51,1 млрд рублей, в 2028 году — порядка 100млрд рублей, в 2029 году — порядка 100 млрд рублей.

Реализация предложенной президентом РФ меры направлена на реальную поддержку субъектов малого бизнеса, будет способствовать поддержанию занятости, формированию более предсказуемой деловой среды с учетом максимально возможной в текущей экономической и геополитической ситуации определенности и стабильности налоговых условий в среднесрочной перспективе, — указывают авторы документа.

Правительство РФ поддержало законопроект.