Хирурги БСМП предотвратили повторный инсульт у 44-летнего рязанца

В отделение сосудистой хирургии БСМП поступил 44-летний мужчина с тяжелой патологией сонных артерий. Ранее он уже переносил инсульт; страдал от транзиторных ишемических атак и эпизодов потери сознания. Обследование показало, что правая внутренняя сонная артерия была полностью закупорена, а левая — расширена и содержала тромботические массы. По данным министерства, такое состояние создавало высокий риск развития повторного инсульта. Специалисты отделения сосудистой хирургии приняли решение выполнить сложную реконструктивную операцию. Хирурги удалили пораженный участок левой внутренней сонной артерии и восстановили кровоток.

Хирурги БСМП предотвратили повторный инсульт у 44-летнего рязанца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В отделение сосудистой хирургии БСМП поступил 44-летний мужчина с тяжелой патологией сонных артерий. Ранее он уже переносил инсульт; страдал от транзиторных ишемических атак и эпизодов потери сознания.

Обследование показало, что правая внутренняя сонная артерия была полностью закупорена, а левая — расширена и содержала тромботические массы. По данным министерства, такое состояние создавало высокий риск развития повторного инсульта.

«Специалисты отделения сосудистой хирургии приняли решение выполнить сложную реконструктивную операцию. Хирурги удалили пораженный участок левой внутренней сонной артерии и восстановили кровоток, используя фрагмент собственной большой подкожной вены пациента.

По словам заведующего отделением сосудистой хирургии Сергея Грязнова, оперативное вмешательство позволило предотвратить возможное нарушение мозгового кровообращения и сохранить пациенту качество жизни», — говорится в сообщении.

Операция прошла успешно. В послеоперационном периоде неврологических осложнений не возникло. Пациента выписали. Он уже дважды проходил осмотр.