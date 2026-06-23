Госдума одобрила ипотечные каникулы для семей с двумя и более детьми

Госдума приняла закон, который вводит новое основание для получения ипотечных каникул. С 1 сентября 2026 года на них смогут рассчитывать заемщики, у которых родился или был усыновлен второй и последующий ребенок. Максимальная продолжительность ипотечных каникул для этой категории граждан составит до полутора лет. По другим основаниям их срок ограничен шестью месяцами. Во время действия каникул банк не сможет начислять штрафы и пени, взыскивать заложенное жилье или обращаться с требованиями к поручителю.

Госдума приняла закон , который вводит новое основание для получения ипотечных каникул. С 1 сентября 2026 года на них смогут рассчитывать заемщики, у которых родился или был усыновлен второй и последующий ребенок.

Максимальная продолжительность ипотечных каникул для этой категории граждан составит до полутора лет. По другим основаниям их срок ограничен шестью месяцами.

Во время действия каникул банк не сможет начислять штрафы и пени, взыскивать заложенное жилье или обращаться с требованиями к поручителю. При этом с седьмого по восемнадцатый месяц может увеличиться общая переплата по кредиту.

Новый закон будет распространяться в том числе на ипотечные договоры, заключенные до его вступления в силу.