Госавтоинспекция опровергла слухи о новых штрафах для водителей с 1 июля

Госавтоинспекция опровергла распространяющуюся в СМИ и соцсетях информацию об ужесточении ответственности для автомобилистов с 1 июля. В ведомстве заявили, что сведения о якобы новых штрафах за использование телефона за рулем, а также об изменении порядка проверки светопропускания автомобильных стекол не соответствуют действительности. В Госавтоинспекции напомнили, что административную ответственность в сфере безопасности дорожного движения устанавливает федеральное законодательство.

Госавтоинспекция опровергла распространяющуюся в СМИ и соцсетях информацию об ужесточении ответственности для автомобилистов с 1 июля.

В ведомстве заявили, что сведения о якобы новых штрафах за использование телефона за рулем, а также об изменении порядка проверки светопропускания автомобильных стекол не соответствуют действительности.

В Госавтоинспекции напомнили, что административную ответственность в сфере безопасности дорожного движения устанавливает федеральное законодательство. Информацию о подготовке и принятии соответствующих изменений публикуют на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и официальном интернет-портале правовой информации.