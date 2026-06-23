Годовая инфляция в Рязанской области снизилась до 6,6%

Годовая инфляция в Рязанской области в мае замедлилась до 6,6%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России. По данным регулятора, в мае в регионе подешевели некоторые продукты. В частности, снизились цены на сыр. Наиболее заметно выросла стоимость услуг, прежде всего в сфере туризма. С началом сезона увеличились цены на экскурсионные туры по России, отдых на Черном море, а также поездки в Турцию и страны Средней Азии.

Годовая инфляция в Рязанской области в мае замедлилась до 6,6%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

По данным регулятора, в мае в регионе подешевели некоторые продукты. В частности, снизились цены на сыр. Этому способствовали рост производства молока, увеличение запасов продукции и скидки в магазинах. В Банке России отметили, что в прошлом году сельхозпредприятия региона произвели максимальный за 30 лет объем молока, а за первые пять месяцев этого года выпуск вырос почти на 5%.

Цены на электронику менялись разнонаправленно. Телевизоры подорожали после окончания акций и из-за увеличения расходов на логистику, тогда как мобильные телефоны стали дешевле благодаря укреплению рубля.

Наиболее заметно выросла стоимость услуг, прежде всего в сфере туризма. С началом сезона увеличились цены на экскурсионные туры по России, отдых на Черном море, а также поездки в Турцию и страны Средней Азии.

По прогнозу Банка России, в 2026 году годовая инфляция в стране снизится до 4,5-5,5%.