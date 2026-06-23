Двое взрослых погибли в ДТП на трассе в Рязанской области, пострадал ребенок

Трагедия произошла днем 22 июня на 48-м километре автодороги «Шацк-Сасово-Касимов» в Сасовском округе. Volkswagen под управлением 35-летнего жителя Московской области столкнулся с KIA под управлением 48-летнего мужчины. Два пассажира KIA в возрасте 31-го года от полученных травм скончались на месте происшествия. Двухлетний пассажир той же легковушки с травмами доставлен в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.