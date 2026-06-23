Два человека пострадали при падении лифта в Москве

В центре Москвы на строительной площадке жилого комплекса упал лифт. В результате происшествия пострадали два человека, сообщает Агентство городских новостей «Москва». Инцидент произошел в Басманном районе по адресу: Семеновская набережная, дом 3/13, корпус 2. Пострадавшие получили тяжелые травмы. Их госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.