До +25 градусов ожидается в Рязанской области 24 июня

В среду, 24 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +8, +13°С, днём поднимется до +20, +25°С.