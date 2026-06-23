ЦБ впервые за полтора месяца поднял курс доллара выше 74 рублей

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на среду, 24 июня. Впервые за полтора месяца официальный курс доллара превысил отметку в 74 рубля. Курс доллара вырос на 86 копеек и составил 74,62 рубля. Евро подорожал на 90 копеек — до 85,48 рубля, а юань прибавил 11 копеек и достиг 10,99 рубля.

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на среду, 24 июня. Впервые за полтора месяца официальный курс доллара превысил отметку в 74 рубля.

Курс доллара вырос на 86 копеек и составил 74,62 рубля. Евро подорожал на 90 копеек — до 85,48 рубля, а юань прибавил 11 копеек и достиг 10,99 рубля.

В предыдущий раз официальный курс доллара превышал 74 рубля в период с 9 по 12 мая.

Официальные курсы Банка России используют при расчетах по ряду финансовых инструментов, включая замещающие облигации и фьючерсы на доллар и евро.