Более 20 тысяч нарушений ПДД зафиксировали в Рязанской области за сутки

Всего на дорогах региона выявили 20848 нарушений ПДД, в том числе 3 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. 3 водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались.

Более 20 тысяч нарушений ПДД зафиксировали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Всего на дорогах региона выявили 20848 нарушений ПДД, в том числе 3 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. 3 водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались.