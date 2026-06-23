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143 украинских БПЛА уничтожили над Россией в ночь на 23 июня
В ночь на 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотника. Они сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

143 украинских БПЛА уничтожили над Россией в ночь на 23 июня. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотника. Они сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.