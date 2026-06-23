143 украинских БПЛА уничтожили над Россией в ночь на 23 июня

В ночь на 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотника. Они сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.