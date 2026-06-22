Жительница Подольска застала голого соседа в постели со своими детьми

Жительница Подольска добивается повторной проверки после того, как ночью обнаружила в своей квартире полностью обнаженного соседа. Как рассказала хозяйка квартиры, она проснулась от шума и сначала решила, что домой вернулся супруг. Однако в спальне она увидела соседа. По ее словам, мужчина попросил не кричать, после чего прошел по квартире и ушел. Во время проверки мужчина дал несколько объяснений произошедшему. Сначала он заявил, что состоял в отношениях с женщиной и пришел к ней по приглашению. Позже сообщил, что после употребления около шести литров пива перепутал квартиры.

Жительница Подольска добивается повторной проверки после того, как ночью обнаружила в своей квартире полностью обнаженного соседа. По словам женщины, мужчина лежал в одной кровати с ее спящими детьми, пишет Baza.

Как рассказала хозяйка квартиры, она проснулась от шума и сначала решила, что домой вернулся супруг. Однако в спальне она увидела соседа. По ее словам, мужчина попросил не кричать, после чего прошел по квартире и ушел.

Во время проверки мужчина дал несколько объяснений произошедшему. Сначала он заявил, что состоял в отношениях с женщиной и пришел к ней по приглашению. Позже сообщил, что после употребления около шести литров пива перепутал квартиры.

Несмотря на обстоятельства произошедшего и противоречивые показания, уголовное дело возбуждать не стали. Женщина намерена добиться проведения новой проверки.