Житель Рязанской области повторно сел за руль пьяным и лишился автомобиля

Суд признал жителя Касимовского округа виновным в повторном управлении транспортом в состоянии опьянения. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры. Известно, что подсудимый ранее уже был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на алкоголь. Несмотря на это, в октябре 2025 года он снова сел за руль своего автомобиля «Лада» после употребления алкоголя и был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы. Суд назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ и лишил прав на два года. Автомобиль осужденного конфискован в доход государства.

Суд признал жителя Касимовского округа виновным в повторном управлении транспортом в состоянии опьянения. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Известно, что подсудимый ранее уже был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на алкоголь. Несмотря на это, в октябре 2025 года он снова сел за руль своего автомобиля «Лада» после употребления алкоголя и был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы.

Суд назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ и лишил прав на два года. Автомобиль осужденного конфискован в доход государства.