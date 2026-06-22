Желтый уровень погодной опасности снова объявили в Рязанской области

Метеопредупреждение в регионе действует из-за высокой пожарной опасности. Оно будет действовать до конца 22 июня. Также в регионе действует метеопредупреждение о грозе. Оно будет действовать до конца дня 23 июня.