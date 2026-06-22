Волонтеры нашли пропавшего в Рязанской области пенсионера
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера» нашли пожилого мужчину, который заблудился в Рязанской области. По информации поисковиков, пенсионера обнаружили 22 июня в селе Криуша Клепиковского района. Другие обстоятельства происшествия не раскрываются. Информации о состоянии мужчины не поступало.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера» нашли пожилого мужчину, который заблудился в Рязанской области. Об этом сообщили в соцсетях отряда.
По информации поисковиков, пенсионера обнаружили 22 июня в селе Криуша Клепиковского района.
Другие обстоятельства происшествия не раскрываются. Информации о состоянии мужчины не поступало.
Фото: ПСО «Мещера».