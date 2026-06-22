Власти обещали «восстановить благоустройство» в Рязани к маю, работы так и не выполнили

22 июня в соцсетях рязанка опубликовала жалобу на состояние улицы Гагарина. Женщина рассказала, что дорожные работы в районе остановки и чуть дальше были начаты, но затем заброшены. Рязанка обратила внимание на проблему с тротуаром. Провал, который образовался еще зимой, так и не отремонтировали. По словам местной жительницы, теперь эта яма превратилась в стихийную свалку. Поскольку ближайшие урны находятся далеко, прохожие бросают мусор прямо в огороженный провал.

22 июня в соцсетях рязанка опубликовала жалобу на состояние улицы Гагарина. Женщина рассказала, что дорожные работы в районе остановки и чуть дальше были начаты, но затем заброшены.

Рязанка обратила внимание на проблему с тротуаром. Провал, который образовался еще зимой, так и не отремонтировали. По словам местной жительницы, теперь эта яма превратилась в стихийную свалку. Поскольку ближайшие урны находятся далеко, прохожие бросают мусор прямо в огороженный провал.

Напомним, в апреле уже публиковали фотографии этой же ямы на тротуаре. Тогда в ней застряла тротуарная плитка, а очевидцы втыкали в нее палки, чтобы обозначить опасность.

В городской администрации тогда отреагировали на обращение и сообщили, что место огорожено. Чиновники пообещали восстановить благоустройство в течение месяца.