В Рязанском историческом музее откроют выставку, посвященную балету

Выставка откроется 23 июня. На площадке будут представлены работы известных балетных фотографов России, а также костюмы, головные уборы, украшения, реквизит и бутафория с премьерных постановок. В рамках проекта в кинозале музея запланированы лекции, просмотры и практические занятия во главе с художественным руководителем Рязанского Театра Балета, солистом Мариинского театра, выпускником Академии русского балета им. А. Я. Вагановой — Юрием Зиннуровым. Возрастное ограничение 0+.

В Рязанском историческом музее откроют выставку, посвященную балету. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Выставка откроется 23 июня. На площадке будут представлены работы известных балетных фотографов России, а также костюмы, головные уборы, украшения, реквизит и бутафория с премьерных постановок.

В рамках проекта в кинозале музея запланированы лекции, просмотры и практические занятия во главе с художественным руководителем Рязанского Театра Балета, солистом Мариинского театра, выпускником Академии русского балета им. А. Я. Вагановой — Юрием Зиннуровым.

Возрастное ограничение 0+.