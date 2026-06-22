В Рязанском историческом музее откроют выставку, посвященную балету
Выставка откроется 23 июня. На площадке будут представлены работы известных балетных фотографов России, а также костюмы, головные уборы, украшения, реквизит и бутафория с премьерных постановок. В рамках проекта в кинозале музея запланированы лекции, просмотры и практические занятия во главе с художественным руководителем Рязанского Театра Балета, солистом Мариинского театра, выпускником Академии русского балета им. А. Я. Вагановой — Юрием Зиннуровым. Возрастное ограничение 0+.
В Рязанском историческом музее откроют выставку, посвященную балету. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Выставка откроется 23 июня. На площадке будут представлены работы известных балетных фотографов России, а также костюмы, головные уборы, украшения, реквизит и бутафория с премьерных постановок.
В рамках проекта в кинозале музея запланированы лекции, просмотры и практические занятия во главе с художественным руководителем Рязанского Театра Балета, солистом Мариинского театра, выпускником Академии русского балета им. А. Я. Вагановой — Юрием Зиннуровым.
Возрастное ограничение 0+.