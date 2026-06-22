В Рязанской области за выходные нашли более 20 тысяч нарушений ПДД

Как уточнили в пресс-службе ведомства, 11 остановленных водителей оказались пьяными. Кроме того, 8 водителей отказались пройти медицинское освидетельствование, и на них составили протоколы. Также зафиксировано 21 нарушение со стороны мотоциклистов, из которых 19 водителей не имели прав на управление. Инспекторы также обнаружили 37 случаев выезда на полосу встречного движения.

В Рязанской области за прошедшие выходные инспекторы ГАИ нашли более 20 тысяч нарушений. Как уточнили в пресс-службе ведомства, 11 остановленных водителей оказались пьяными.

Кроме того, 8 водителей отказались пройти медицинское освидетельствование, и на них составили протоколы.

Также зафиксировано 21 нарушение со стороны мотоциклистов, из которых 19 водителей не имели прав на управление. Инспекторы также обнаружили 37 случаев выезда на полосу встречного движения.