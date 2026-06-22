В Рязанской области сотрудники ГАИ помогли пострадавшему в ДТП мотоциклисту

ДТП произошло в 15:00 19 июня в деревне Роскино Пронского района. По данным ГАИ, 31-летний житель Москвы на мотоцикле Kews не справился с управлением. Транспортное средство опрокинулось. Автоинспекторы прибыли до приезда других экстренных служб. Полицейские наложили водителю на раны повязки для защиты от грязи и инфекций. Прибывшая на место бригада скорой доставила пострадавшего в ближайшую больницу.

В Рязанской области сотрудники ГАИ оказали первую помощь мотоциклисту, пострадавшему в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло в 15:00 19 июня в деревне Роскино Пронского района. По данным ГАИ, 31-летний житель Москвы на мотоцикле Kews не справился с управлением. Транспортное средство опрокинулось.

Автоинспекторы прибыли до приезда других экстренных служб. Полицейские наложили водителю на раны повязки для защиты от грязи и инфекций.

Прибывшая на место бригада скорой доставила пострадавшего в ближайшую больницу.