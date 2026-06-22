В Рязанской области сгорели дом и хозпостройка

Пожар случился на улице Кооперативной в Милославском. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 7.09 21 июня. В 11.30 пожарные ликвидировали открытое горение. Отмечается, что сейчас специалисты тушат одиночные возгорания по всей площади. В результате сгорели жилой одноквартирный дом и хозпостройка. Общая площадь пожара — 200 квадратных метров. В тушении участвовали 23 человека и девять спецмашин.

В Рязанской области сгорели дом и хозпостройка. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Пожар случился на улице Кооперативной в Милославском. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 7.09 21 июня. В 11.30 пожарные ликвидировали открытое горение. Отмечается, что сейчас специалисты тушат одиночные возгорания по всей площади.

В результате сгорели жилой одноквартирный дом и хозпостройка. Общая площадь пожара — 200 квадратных метров. В тушении участвовали 23 человека и девять спецмашин.

Погибших и пострадавших нет. Причину случившегося установят специалисты.