В Рязанской области пройдет отлов животных

Отлов бездомных собак будет проводиться в Шиловском округе 23 июня. «Чтобы избежать неприятных ситуаций, просим владельцев домашних животных держать их на привязи или в огражденной территории, а выгуливать только на поводках», — отметили в сообщении.