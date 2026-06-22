В Рязанской области произошло ДТП, два пассажира пострадали

Авария случилась 20 июня в 16:20. Известно, что пьяный житель села Напольное Сараевского округа устроил ДТП на 28 километре автодороги Сараи — Муравлянка — Напольное. По информации сотрудников Госавтоинспекции, мужчина за рулем Lada-211440 не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Kia Rio, который двигался навстречу. В итоге двум пассажирам Lada потребовалась помощь медиков. Также обе машины получили серьезные механические повреждения.