В Рязанской области разбился 17-летний юноша

ДТП произошло 20 июня, примерно в 22:00. По данным полицейских, 17-летний житель Сасовского района двигался на мотоцикле «Кайо», не справился с управлением и съехал в кювет. Транспортное средство опрокинулось. Несовершеннолетний водитель с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию. Также медицинская помощь потребовалась его 17-летнему пассажиру. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

17-летний мотоциклист попал в реанимацию после ДТП в поселке Кустаревка Сасовского района. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло 20 июня, примерно в 22:00. По данным полицейских, 17-летний житель Сасовского района двигался на мотоцикле «Кайо», не справился с управлением и съехал в кювет. Транспортное средство опрокинулось.

Несовершеннолетний водитель с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию. Также медицинская помощь потребовалась его 17-летнему пассажиру.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.