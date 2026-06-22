В Рязанской области 11-летний водитель мопеда пострадал в ДТП

20 июня около 13:20 в поселке Искра Рязанского округа произошла авария. На улице Комсомольской, рядом с домом 57, столкнулись легковой автомобиль Lada Xray с прицепом и мопед «Альфа». За рулем легковушки находился житель Рязанской области 1958 года рождения. На мопеде ехал 11-летний ребенок. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель мопеда. Отмечается, что врачи быстро оказали ему необходимую помощь.

В Рязанской области несовершеннолетний водитель мопеда пострадал в ДТП. Об этом пишет ИД «Пресса».

20 июня около 13:20 в поселке Искра Рязанского округа произошла авария. На улице Комсомольской, рядом с домом 57, столкнулись легковой автомобиль Lada Xray с прицепом и мопед «Альфа». За рулем легковушки находился житель Рязанской области 1958 года рождения. На мопеде ехал 11-летний ребенок.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель мопеда. Отмечается, что врачи быстро оказали ему необходимую помощь.