В Рязани зажгли 10 000 свечей в память о героях Великой Отечественной войны
Международная акция «Огненные картины войны» состоялась в канун Дня памяти и скорби на площади Победы. Художественной основой для композиции стал эскиз портрета бригадира женской тракторной бригады в годы Великой Отечественной войны Дарьи Гармаш. Завершили вечер концертной программой от Муниципального культурного центра.
В Рязани зажгли 10 000 свечей в память о трагических событиях и героических подвигах Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Международная акция «Огненные картины войны» состоялась в канун Дня памяти и скорби на площади Победы.
Художественной основой для композиции стал эскиз портрета бригадира женской тракторной бригады в годы Великой Отечественной войны Дарьи Гармаш.
Завершили вечер концертной программой от Муниципального культурного центра.