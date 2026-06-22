В Рязани зажгли 10 000 свечей в память о героях Великой Отечественной войны

Международная акция «Огненные картины войны» состоялась в канун Дня памяти и скорби на площади Победы. Художественной основой для композиции стал эскиз портрета бригадира женской тракторной бригады в годы Великой Отечественной войны Дарьи Гармаш. Завершили вечер концертной программой от Муниципального культурного центра.

В Рязани зажгли 10 000 свечей в память о трагических событиях и героических подвигах Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Международная акция «Огненные картины войны» состоялась в канун Дня памяти и скорби на площади Победы.

Художественной основой для композиции стал эскиз портрета бригадира женской тракторной бригады в годы Великой Отечественной войны Дарьи Гармаш.

Завершили вечер концертной программой от Муниципального культурного центра.