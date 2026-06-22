В Рязани разыскивают очевидцев ДТП на трассе Р-132

Следственное управление УМВД России по Рязанской области просит откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 13 июня в Рязани. Около 18:50 на 513-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» 37-летний житель Рыбновского округа за рулем автомобиля ВАЗ-21093 столкнулся с автомобилем Mitsubishi, которым управлял 39-летний житель Рязани. Всех, кто располагает какой-либо информацией о ДТП, просят обратиться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1, кабинет 12, или по телефону 8 (4912) 44-46-08.

Следственное управление УМВД России по Рязанской области просит откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 13 июня в Рязани.

По предварительным данным, около 18:50 на 513-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» 37-летний житель Рыбновского округа за рулем автомобиля ВАЗ-21093 столкнулся с автомобилем Mitsubishi, которым управлял 39-летний житель Рязани.

В результате аварии водитель ВАЗа и двое его пассажиров в возрасте 33 и 39 лет получили травмы. Всем пострадавшим потребовалась медицинская помощь.