В Рязани пропал 70-летний пенсионер
22 июня Николай Маскин вышел из дома и не вернулся. Его приметы: рост 167 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза карие. Был одет в меховую жилетку, футболку, брюки цвета хаки, джинсовую кепку. С собой у мужчины была серебристая трость с синим наконечником. Отмечается, что пропавший не ориентируется в пространстве. О местонахождении мужчины просят сообщать по номерам 8 (800) 700‑54‑52 или 112.
В Рязани пропал 70-летний пенсионер. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».
22 июня Николай Маскин вышел из дома и не вернулся. Его приметы: рост 167 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза карие.
Был одет в меховую жилетку, футболку, брюки цвета хаки, джинсовую кепку. С собой у мужчины была серебристая трость с синим наконечником.
Отмечается, что пропавший не ориентируется в пространстве.
О местонахождении мужчины просят сообщать по номерам 8 (800) 700‑54‑52 или 112.