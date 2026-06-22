В Рязани пропал 70-летний пенсионер

22 июня Николай Маскин вышел из дома и не вернулся. Его приметы: рост 167 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза карие. Был одет в меховую жилетку, футболку, брюки цвета хаки, джинсовую кепку. С собой у мужчины была серебристая трость с синим наконечником. Отмечается, что пропавший не ориентируется в пространстве. О местонахождении мужчины просят сообщать по номерам 8 (800) 700‑54‑52 или 112.

В Рязани пропал 70-летний пенсионер. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

22 июня Николай Маскин вышел из дома и не вернулся. Его приметы: рост 167 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза карие.

Был одет в меховую жилетку, футболку, брюки цвета хаки, джинсовую кепку. С собой у мужчины была серебристая трость с синим наконечником.

Отмечается, что пропавший не ориентируется в пространстве.

О местонахождении мужчины просят сообщать по номерам 8 (800) 700‑54‑52 или 112.