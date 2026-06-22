В Рязани прокуратура помогла инвалиду
Жительница Железнодорожного района, нуждающаяся в средствах реабилитации, не получила их от государства и была вынуждена покупать за свой счёт. Прокуратура провела проверку, потребовала устранить нарушения и подала в суд на компенсацию морального вреда.
В Рязани прокуратура помогла инвалиду. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Жительница Железнодорожного района, нуждающаяся в средствах реабилитации, не получила их от государства и была вынуждена покупать за свой счёт. Прокуратура провела проверку, потребовала устранить нарушения и подала в суд на компенсацию морального вреда.