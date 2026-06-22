Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
23°
Втр, 23
23°
Срд, 24
20°
ЦБ USD 73.44 0.08 20/06
ЦБ EUR 84.17 -0.86 20/06
Нал. USD 75.31 / 75.90 22/06 08:43
Нал. EUR 88.10 / 90.00 22/06 08:43
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
2 388
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
13 789
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
2 356
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
5 323
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани на пяти улицах отключат холодную воду
С 09:30 до 17:00 22 июня холодной воды не будет по адресам: 5-й Новый проезд, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24; 6-й Новый проезд, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17; Новая, дом № 51; проезд Белинского, дома № 3, 5, 7, 9, 11; Тургенева, дома № 16, 16 корпус 1, 18, 20, 24, 26, 28, 30.

В Рязани на пяти улицах отключат холодную воду. Об этом сообщили в Водоканале.

С 09:30 до 17:00 22 июня холодной воды не будет по адресам:

  • 5-й Новый проезд, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24;
  • 6-й Новый проезд, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17;
  • Новая, дом № 51;
  • проезд Белинского, дома № 3, 5, 7, 9, 11;
  • Тургенева, дома № 16, 16 корпус 1, 18, 20, 24, 26, 28, 30.