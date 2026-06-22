В Рязани на пяти улицах отключат холодную воду

С 09:30 до 17:00 22 июня холодной воды не будет по адресам: 5-й Новый проезд, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24; 6-й Новый проезд, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17; Новая, дом № 51; проезд Белинского, дома № 3, 5, 7, 9, 11; Тургенева, дома № 16, 16 корпус 1, 18, 20, 24, 26, 28, 30.