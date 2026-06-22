В России зафиксирован рост числа онкологических заболеваний среди подростков

Согласно данным Росстата, за последние четыре года количество новых случаев увеличилось на 25%. В публикации Baza сообщает, что наиболее заметный рост наблюдается среди девушек, где число выявленных случаев возросло на 26%, тогда как среди юношей этот показатель увеличился на 24%. В НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова отметили, что у подростков чаще всего диагностируют рак крови, саркомы костей, опухоли головного мозга и центральной нервной системы, а также лимфому Ходжкина. У девушек основными видами онкологических заболеваний являются опухоли яичников и рак щитовидной железы, тогда как у юношей — лимфомы. Специалисты подчеркивают, что многие из этих заболеваний не связаны с образом жизни, а возникают из-за нарушений развития клеток в раннем возрасте.

В России зафиксирован рост числа онкологических заболеваний среди подростков. Об этом пишет Ura.ru.

Согласно данным Росстата, за последние четыре года количество новых случаев увеличилось на 25%. В публикации Baza сообщает, что наиболее заметный рост наблюдается среди девушек, где число выявленных случаев возросло на 26%, тогда как среди юношей этот показатель увеличился на 24%.

В НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Минздрава России отметили, что у подростков чаще всего диагностируют рак крови, саркомы костей, опухоли головного мозга и центральной нервной системы, а также лимфому Ходжкина. У девушек основными видами онкологических заболеваний являются опухоли яичников и рак щитовидной железы, тогда как у юношей — лимфомы.

Специалисты подчеркивают, что многие из этих заболеваний не связаны с образом жизни, а возникают из-за нарушений развития клеток в раннем возрасте. При этом увеличение статистики связано не только с ростом заболеваемости, но и с улучшением качества диагностики. В последние годы подросткам стали чаще назначать КТ и МРТ, молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования, а также проводить углубленные обследования во время диспансеризации.