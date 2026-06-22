В России вырос спрос на кредитные карты

По данным исследования, в мае 2026 года их выдали на 19% больше, чем в мае 2025-го. Всего россияне оформили 1,33 миллиона кредитных карт. Эксперты отмечают, что спрос вырос на фоне смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. Ранее ЦБ снизил ставку до 14,25% годовых. А рыночные ставки также постепенно уменьшаются.

В России вырос спрос на кредитные карты. Об этом сообщает «Лента. ру».

По данным исследования, в мае 2026 года их выдали на 19% больше, чем в мае 2025-го. Всего россияне оформили 1,33 миллиона кредитных карт.

Эксперты отмечают, что спрос вырос на фоне смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. Ранее ЦБ снизил ставку до 14,25% годовых. А рыночные ставки также постепенно уменьшаются.