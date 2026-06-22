В России теперь могут посадить в тюрьму за поддельные медсправки

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовное наказание за подделку медицинских справок. Теперь нарушителям грозит до восьми лет лишения свободы. Постановление вступило в силу 21 июня, спустя 10 дней после его утверждения. Согласно тексту закона, за сбыт и использование поддельных медицинских документов предусмотрено наказание в виде до четырех лет лишения свободы и штрафа до 1 миллиона рублей. В случае сокрытия опасного для окружающих заболевания наказание увеличивается до пяти лет лишения свободы и штрафа до 1,5 миллиона рублей. Если преступление будет совершено организованной группой, ее участникам грозит до восьми лет лишения свободы и штрафы до 3 миллионов рублей.

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовное наказание за подделку медицинских справок. Об этом пишет «Абзац».

Теперь нарушителям грозит до восьми лет лишения свободы. Постановление вступило в силу 21 июня, спустя 10 дней после его утверждения.

Согласно тексту закона, за сбыт и использование поддельных медицинских документов предусмотрено наказание в виде до четырех лет лишения свободы и штрафа до 1 миллиона рублей. В случае сокрытия опасного для окружающих заболевания наказание увеличивается до пяти лет лишения свободы и штрафа до 1,5 миллиона рублей.

Если преступление будет совершено организованной группой, ее участникам грозит до восьми лет лишения свободы и штрафы до 3 миллионов рублей.