В России с 1 сентября заработает единый цифровой ресурс для детских садов

С 1 сентября 2026 года в России начнет работать единый цифровой ресурс для сферы дошкольного образования. Новая платформа объединит методические материалы для воспитателей, заведующих детскими садами и методистов. Кроме того, на ресурсе разместят полезный контент для родителей. Пользователям будут доступны мультфильмы, художественная литература, сказки, списки рекомендованных книг, а также материалы об обучающих игрушках и игровых средствах.

С 1 сентября 2026 года в России начнет работать единый цифровой ресурс для сферы дошкольного образования. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Новая платформа объединит методические материалы для воспитателей, заведующих детскими садами и методистов. Кроме того, на ресурсе разместят полезный контент для родителей.

Пользователям будут доступны мультфильмы, художественная литература, сказки, списки рекомендованных книг, а также материалы об обучающих игрушках и игровых средствах.

В Минпросвещения рассчитывают, что единый ресурс поможет педагогам в работе и станет дополнительным источником полезной информации для семей с детьми дошкольного возраста.