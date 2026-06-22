В России с 1 сентября заработает единый цифровой ресурс для детских садов
С 1 сентября 2026 года в России начнет работать единый цифровой ресурс для сферы дошкольного образования. Новая платформа объединит методические материалы для воспитателей, заведующих детскими садами и методистов. Кроме того, на ресурсе разместят полезный контент для родителей. Пользователям будут доступны мультфильмы, художественная литература, сказки, списки рекомендованных книг, а также материалы об обучающих игрушках и игровых средствах.
С 1 сентября 2026 года в России начнет работать единый цифровой ресурс для сферы дошкольного образования. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Новая платформа объединит методические материалы для воспитателей, заведующих детскими садами и методистов. Кроме того, на ресурсе разместят полезный контент для родителей.
Пользователям будут доступны мультфильмы, художественная литература, сказки, списки рекомендованных книг, а также материалы об обучающих игрушках и игровых средствах.
В Минпросвещения рассчитывают, что единый ресурс поможет педагогам в работе и станет дополнительным источником полезной информации для семей с детьми дошкольного возраста.