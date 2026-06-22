В России ожидают снижения ключевой ставки до 11-12% к концу года

Финансовый директор «Альфа-Денег» Екатерина Фурзикова отметила, что для дальнейшего снижения ставки основным фактором станет замедление годовой инфляции. Она также подчеркнула, что ЦБ будет учитывать геополитическую ситуацию и курс рубля. Ослабление национальной валюты может заставить регулятора действовать более осторожно. Снижение ставки способно постепенно оживить спрос на кредиты, однако банки сохранят жесткие требования к заемщикам. В то же время депозиты останутся привлекательными, так как ставки по ним будут выше уровня инфляции.

К концу 2026 года ключевая ставка Банка России может снизиться до 11-12% годовых, согласно прогнозу финансового директора «Альфа-Денег» Екатерины Фурзиковой. Об этом пишет «Газета. ру».

Фурзикова отметила, что для дальнейшего снижения ставки основным фактором станет замедление годовой инфляции.

Она также подчеркнула, что ЦБ будет учитывать геополитическую ситуацию и курс рубля. Ослабление национальной валюты может заставить регулятора действовать более осторожно. Снижение ставки способно постепенно оживить спрос на кредиты, однако банки сохранят жесткие требования к заемщикам. В то же время депозиты останутся привлекательными, так как ставки по ним будут выше уровня инфляции.

Фурзикова добавила, что ускорить снижение ключевой ставки могут признаки рецессии в экономике, устойчивое закрепление инфляции вблизи 4% и укрепление рубля. В то же время усиление геополитической напряженности, рост бюджетных расходов к концу года и ослабление рубля из-за цен на энергоносители могут замедлить или остановить снижение ставки.