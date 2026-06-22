В МВД заявили, что ChatGPT может ссылаться на мошеннические ресурсы

Отмечается, что в некоторых случаях алгоритмы ИИ перенаправляли покупателей на фейковые интернет-ресурсы, предназначенные для хищения конфиденциальных данных и денежных средств. Сайты-двойники высвечивались в рекомендациях, составленных искусственным интеллектом.

В МВД заявили, что ChatGPT может ссылаться на мошеннические ресурсы. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в некоторых случаях алгоритмы ИИ перенаправляли покупателей на фейковые интернет-ресурсы, предназначенные для хищения конфиденциальных данных и денежных средств. Сайты-двойники высвечивались в рекомендациях, составленных искусственным интеллектом.