В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 22 июня

ВС РФ в Константиновке в ДНР за сутки освободили 103 здания, ВСУ потеряли до 85 военнослужащих. Кроме того, российская армия поразила объекты нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. В северо-западной части Красного Лимана бойцы ВС РФ овладели 10 опорными пунктами и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. Потери ВСУ составили порядка 1 440 военных за сутки на всех направлениях в зоне СВО.