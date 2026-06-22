В Кузбассе мать оставила сына в машине на несколько часов, он скончался в реанимации

По данным СМИ, 40-летняя женщина приехала со своим 7-летним сыном в Таштагол из Новокузнецка на авто. Женщина оставила ребенка в запертой машине и ушла в магазин. Когда она пришла, то обнаружила сына без сознания. Ребенок получил тепловой удар и впал в кому. Через несколько дней он скончался в реанимации. В отношении матери возбуждено уголовное дело.