В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за поездки в летние лагеря

Законопроект, возглавляемый вице-спикером ГД Владиславом Даванковым, направлен на рассмотрение в правительство РФ. В пояснительной записке к проекту указано, что новое регулирование позволит получать вычет не только за обучение детей, но и за обычный отдых и оздоровление в лагерях, включенных в региональный реестр. Проект предполагает, что в состав расходов для вычета войдут затраты на проживание, питание, культурные и спортивные мероприятия, а также транспортировку ребенка. Авторы законопроекта уверены, что его принятие снизит финансовую нагрузку на семьи и повысит доступность детского отдыха.

Депутаты Госдумы предложили ввести налоговый вычет за поездки в летние лагеря. Об этом пишет РИА Новости.

Законопроект, возглавляемый вице-спикером ГД Владиславом Даванковым, направлен на рассмотрение в правительство РФ. В пояснительной записке к проекту указано, что новое регулирование позволит получать вычет не только за обучение детей, но и за обычный отдых и оздоровление в лагерях, включенных в региональный реестр.

Проект предполагает, что в состав расходов для вычета войдут затраты на проживание, питание, культурные и спортивные мероприятия, а также транспортировку ребенка. Авторы законопроекта уверены, что его принятие снизит финансовую нагрузку на семьи и повысит доступность детского отдыха.