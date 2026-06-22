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В ГД предложили ввести месячные абонементы на платную парковку
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести во всех городах с платными парковками месячные абонементы для автомобилистов. Авторы инициативы предлагают закрепить такую возможность на федеральном уровне. По их мнению, абонемент должен оформляться в электронном виде на конкретный автомобиль и действовать в пределах города, одной или нескольких парковочных зон.

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести во всех городах с платными парковками месячные абонементы для автомобилистов. Соответствующее обращение направили министру транспорта Андрею Никитину, сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают закрепить такую возможность на федеральном уровне. По их мнению, абонемент должен оформляться в электронном виде на конкретный автомобиль и действовать в пределах города, одной или нескольких парковочных зон.

Стоимость абонемента и территорию его действия предлагается определять региональным или муниципальным властям с учетом транспортной ситуации и спроса.