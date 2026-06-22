В двух рязанских магазинах и кафе продавали алкоголь с нарушениями

В прошедшие пятницу и выходные полицейские провели в регионе рейды. Так, в кафе на улице Зубковой в Рязани и в двух магазинах в рабочем поселке Ухолово продавали алкоголь с нарушениями. Изъято 40 литров спиртного. Проводится проверка. Кроме того, во время рейдов в Рязанской области пресекли 10 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранцами. Также полицейские задержали семь человек, находившихся в федеральном розыске за совершение различных преступлений. В Рязани пресекли противоправную деятельность 110 граждан.

В двух магазинах и кафе в Рязанской области продавали алкоголь с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В прошедшие пятницу и выходные полицейские провели в регионе рейды. Так, в кафе на улице Зубковой в Рязани и в двух магазинах в рабочем поселке Ухолово продавали алкоголь с нарушениями. Изъято 40 литров спиртного. Проводится проверка.

Кроме того, во время рейдов в Рязанской области пресекли 10 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранцами.

Также полицейские задержали семь человек, находившихся в федеральном розыске за совершение различных преступлений.

В Рязани пресекли противоправную деятельность 110 граждан.