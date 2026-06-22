В базовую программу ОМС включили 14 новых методов лечения
В базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС) включили 14 новых методов лечения. Благодаря этому пациенты смогут бесплатно получать ряд сложных и дорогостоящих медицинских процедур. Об этом РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин. По его словам, еще один метод лечения, который ранее относился к разделу высокотехнологичной медицинской помощи, также перевели в базовую программу ОМС.
В базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС) включили 14 новых методов лечения. Благодаря этому пациенты смогут бесплатно получать ряд сложных и дорогостоящих медицинских процедур. Об этом РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.
По его словам, еще один метод лечения, который ранее относился к разделу высокотехнологичной медицинской помощи, также перевели в базовую программу ОМС.
Теперь для получения этих видов помощи пациентам не потребуется оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования.
«В этом году мы сделали серьезный шаг вперед — в базовую программу ОМС включены 14 новых методов лечения», — заявил Илья Баланин.