В Башкирии в ДТП со скорой погибли три человека
Трагедия произошла 18 июня в Дуванском районе Башкирии. Машина скорой помощи протаранила остановившиеся на светофоре автомобили. Погибли три человека — 26-летняя педиатр Назгуль Вакилова, 36-летняя медсестра Гузелия Сайфуллина и 20-летняя дочь водителя Валерия. Водитель скорой в тяжелом состоянии в реанимации. По данным «КП» бригада медиков отвозила пациента в Уфу, авария случилась, когда они возвращались обратно в Месягутово. Причины аварии выясняют правоохранительные органы и профсоюз медиков.
В Башкирии в ДТП со скорой погибли три человека. Об этом сообщает «
Трагедия произошла 18 июня в Дуванском районе Башкирии. Машина скорой помощи протаранила остановившиеся на светофоре автомобили.
Погибли три человека — 26-летняя педиатр Назгуль Вакилова, 36-летняя медсестра Гузелия Сайфуллина и 20-летняя дочь водителя Валерия. Водитель скорой в тяжелом состоянии в реанимации.
По данным «КП» бригада медиков отвозила пациента в Уфу, авария случилась, когда они возвращались обратно в Месягутово.
Причины аварии выясняют правоохранительные органы и профсоюз медиков.