В Башкирии в ДТП со скорой погибли три человека

Трагедия произошла 18 июня в Дуванском районе Башкирии. Машина скорой помощи протаранила остановившиеся на светофоре автомобили. Погибли три человека — 26-летняя педиатр Назгуль Вакилова, 36-летняя медсестра Гузелия Сайфуллина и 20-летняя дочь водителя Валерия. Водитель скорой в тяжелом состоянии в реанимации. По данным «КП» бригада медиков отвозила пациента в Уфу, авария случилась, когда они возвращались обратно в Месягутово. Причины аварии выясняют правоохранительные органы и профсоюз медиков.

В Башкирии в ДТП со скорой погибли три человека. Об этом сообщает « КП ».

Трагедия произошла 18 июня в Дуванском районе Башкирии. Машина скорой помощи протаранила остановившиеся на светофоре автомобили.

Погибли три человека — 26-летняя педиатр Назгуль Вакилова, 36-летняя медсестра Гузелия Сайфуллина и 20-летняя дочь водителя Валерия. Водитель скорой в тяжелом состоянии в реанимации.

По данным «КП» бригада медиков отвозила пациента в Уфу, авария случилась, когда они возвращались обратно в Месягутово.

Причины аварии выясняют правоохранительные органы и профсоюз медиков.