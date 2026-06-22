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Суд взыскал денежную компенсацию с владельца собаки, укусившей ребенка в Рязани
Инцидент произошел 23 мая 2025 года в деревне Сумбулово, когда Л. выгуливал своих фокстерьеров без поводка и намордника. Одна из собак укусила мальчика за ногу. Пострадавшему назначили курс антирабических прививок. Прокурор подал иск в суд в интересах мальчика, требуя компенсации. Владелец собаки отрицал свою вину, указывая на то, что на месте происшествия находились три собаки, и не было установлено, кто именно укусил ребенка. Он также просил снизить размер компенсации, так как является пенсионером. Однако, согласно материалам проверки, собака, укусившая мальчика, принадлежала именно ответчику. Октябрьский райсуд частично удовлетворил иск и взыскал с ответчика 50 тысяч рублей. Судебная коллегия по гражданским делам Рязоблсуда оставила решение без изменений.

Владелец собаки, укусившей ребенка, выплатит 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе Рязоблсуда.

Инцидент произошел 23 мая 2025 года в деревне Сумбулово, когда Л. выгуливал своих фокстерьеров без поводка и намордника. Одна из собак укусила мальчика за ногу. Пострадавшему назначили курс антирабических прививок.

Прокурор подал иск в суд в интересах мальчика, требуя компенсации. Владелец собаки отрицал свою вину, указывая на то, что на месте происшествия находились три собаки, и не было установлено, кто именно укусил ребенка. Он также просил снизить размер компенсации, так как является пенсионером.

Однако, согласно материалам проверки, собака, укусившая мальчика, принадлежала именно ответчику. Октябрьский райсуд частично удовлетворил иск и взыскал с ответчика 50 тысяч рублей. Судебная коллегия по гражданским делам Рязоблсуда оставила решение без изменений.