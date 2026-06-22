Сразу 34 рязанца лишились водительских прав из-за алкоголизма

Прокуратура Советского района Рязани добилась прекращения права управления транспортными средствами для 34 местных жителей, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозами, связанными с хроническим алкоголизмом и наркоманией. Было установлено, что всего 35 рязанцев, имеющих действующие водительские удостоверения, состоят на учете в наркологическом диспансере из-за алкогольной или наркотической зависимости. Прокуратура обратилась в суд с исками о прекращении права управления транспортными средствами. На сегодняшний день суд удовлетворил 34 иска.

Прокуратура Советского района Рязани добилась прекращения права управления транспортными средствами для 34 местных жителей, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозами, связанными с хроническим алкоголизмом и наркоманией. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Было установлено, что всего 35 рязанцев, имеющих действующие водительские удостоверения, состоят на учете в наркологическом диспансере из-за алкогольной или наркотической зависимости.

В ведомстве отметили, что управление автомобилем при наличии таких заболеваний создает угрозу для других участников дорожного движения.

Прокуратура обратилась в суд с исками о прекращении права управления транспортными средствами.

На сегодняшний день суд удовлетворил 34 иска.