Рязанские полицейские выпроводили из РФ 7 мигрантов

Депортации подверглись 5 человек, ранее осужденных за различные преступления. Так, обучавшийся в одном из вузов Рязани уроженец Африки понес наказание за контрабанду золотых украшений из ОАЭ в Россию. Четыре гражданина стран Средней Азии были осуждены за дачу взятки, хранение наркотиков, кражи и организацию нелегальной миграции. Два мигранта подлежали принудительному выдворению. Они нарушили правила въезда и пребывания на территории России. Под конвоем сотрудников полиции и судебных приставов мигранты были доставлены в «Домодедово» для отправки за свой счет в страны гражданской принадлежности.

Рязанские полицейские выпроводили из РФ 7 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Депортации подверглись 5 человек, ранее осужденных за различные преступления. Так, обучавшийся в одном из вузов Рязани уроженец Африки понес наказание за контрабанду золотых украшений из ОАЭ в Россию. Четыре гражданина стран Средней Азии были осуждены за дачу взятки, хранение наркотиков, кражи и организацию нелегальной миграции.

Два мигранта подлежали принудительному выдворению. Они нарушили правила въезда и пребывания на территории России.

Под конвоем сотрудников полиции и судебных приставов мигранты были доставлены в «Домодедово» для отправки за свой счет в страны гражданской принадлежности.