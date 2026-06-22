Рязанская область оказалась на 58 месте в рейтинге по доходам населения

Показатель отношения медианных доходов к фиксированному набору товаров и услуг в Рязанской области составил 1,83. По итогам 2025 года за чертой бедности находились 8,5% жителей, что на 0,8 процентных пункта меньше по сравнению с 2024-м. Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа и Чукотка — лидеры рейтинга регионов по доходам населения в 2025 году. В замыкающей группе — Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия.

Рязанская область оказалась на 58 месте в рейтинге российских регионов по доходам населения. Соответствующие данные привело 22 июня РИА Новости.

Показатель отношения медианных доходов к фиксированному набору товаров и услуг в Рязанской области составил 1,83.

По итогам 2025 года за чертой бедности находились 8,5% жителей, что на 0,8 процентных пункта меньше по сравнению с 2024-м.

Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа и Чукотка — лидеры рейтинга регионов по доходам населения в 2025 году. В замыкающей группе — Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия.