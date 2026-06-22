Рязанка едва не родила в машине из-за пробок

Старший инспектор ДПС нес службу в селе Реткино Рязанского округа. К нему обратился за помощью водитель легковушки, двигавшейся со стороны села Затишье. Мужчина пояснил, что у жены начались роды, схватки с каждой минутой нарастали. При этом до Перинатального центра из-за пробок можно было доехать только через час. Инспектор ДПС решил сопроводить легковушку. Полицейский включил световые и звуковые сигналы на служебном автомобиле и направился в медучреждение. В итоге добрались за 20 минут. Полицейский передал роженицу медперсоналу.

Сотрудник ГАИ помог роженице экстренно добраться в рязанский Перинатальный центр. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Старший инспектор ДПС нес службу в селе Реткино Рязанского округа. К нему обратился за помощью водитель легковушки, двигавшейся со стороны села Затишье.

Мужчина пояснил, что у жены начались роды, схватки с каждой минутой нарастали. При этом до Перинатального центра из-за пробок можно было доехать только через час.

Инспектор ДПС решил сопроводить легковушку. Полицейский включил световые и звуковые сигналы на служебном автомобиле и направился в медучреждение.

В итоге добрались за 20 минут. Полицейский передал женщину медперсоналу. Роды прошли благополучно.

Фото в галерее — УМВД по Рязанской области.