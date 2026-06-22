Рязанец сообщил о поджогах скирд сена в Божаткове

По словам автора обращения, неизвестные систематически поджигают сельхозугодья, а экстренные службы не спешат на место происшествия. Как рассказал рязанец, он уже обращался по номеру 112 и напрямую в пожарную часть. Там сказали, что приедут. Однако, возвращаясь с велопрогулки, мужчина вновь увидел горящую скирду.